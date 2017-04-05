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В стране и мире | Американка ударила напавшую акулу по рылу

05.04.2017|10:22
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17-летняя американка сумела отбиться от акулы, напавшей на нее у берегов Флориды. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает издание The Huffington Post.

Инцидент произошел на пляже в городе Дестин, где жительница Кентукки Кейтлин Тейлор (Caitlyn Taylor) отдыхала вместе с мамой и друзьями. Когда она зашла в море по пояс, то заметила приближающуюся волну. Девушка решила, что к ней направляется дельфин, и стала возвращаться к берегу.

Однако в действительности вместо дельфина это оказалась акула, которая, подплыв к Тейлор, схватила ее за ногу. Чтобы вырваться, Кейтлин ударила ее кулаком по рылу. Это заставило рыбу разжать челюсти.

Управление шерифа округа сообщило в Facebook, что по оценке друзей девушки, длина акулы составляла около полутора метров. Ее вид не установлен.

Зубы акулы проткнули кожу в шести местах. «Ей повезло, что не задело бедренную артерию, - заметил один из очевидцев. - Тогда все было бы серьезнее». Врачи наложили Кейтлин 80 швов.

3 апреля сообщалось, что в Австралии акула атаковала лодку с мужчиной и разорвала ее зубами.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2017 12:20|

Вы видели местных баб после фаст-фуда? Да акуле ваще повезло, что кверх брюхом не всплыла.

Гость|05.04.2017 12:31|

Гость писал(a):

Вы видели местных баб после фаст-фуда?
Видели, сидят вон картошку фри жуют, половинки тела свешиваются со стула и почти достают до пола. Понимаю их мужей, в соцсетях таких половинок не показывают - вдруг сглазят.

Гость|05.04.2017 12:42|

А чо сразу па рылу-та!? Как чуть, сразу па рылу! Хулиганы какия-ТА!

Гость|05.04.2017 13:28|

И куда смотрят наши Пензенские любители бродячих собачек и кошечек. В суд на нее за издевательство над бедной рыбкой в Гаагу или сразу в Стасбург...

Имя: Гость
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