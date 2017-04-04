Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

В стране и мире | СКР установил личности напавших на полицейских в Астрахани

04.04.2017|12:14
Печать

Личности семерых подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани установлены, они объявлены в розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) во вторник, 4 апреля.

В совершении преступления подозревается Нурбол Саспанов, родившийся в поселке Степной Красноярского района Астраханской области в 1990-м. Его предполагаемые пособники: Альибек Гизатов 1990 года рождения, Закир Тажиков 1992 года рождения, Рамазан Кукулаев 1996 года рождения, Кадырбай Маймашев 1979 года рождения, Ильяс Магомедов 1990 года рождения и Ахмед Магомедов 1986 года рождения.

Автомобиль «Газель», на котором подозреваемые скрылись с места преступления, обнаружен в районе села Три Протока, сообщили в СКР. Машина с вмятиной на левой водительской двери несла номера региона 05 (Дагестан).

Следствием установлено, что 4 апреля 2017 года примерно в 00:27 у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани неизвестные напали на наряд ДПС из двух инспекторов. Застрелив полицейских, нападавшие забрали у них табельное оружие и скрылись.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|04.04.2017 13:28|

казахская диаспора

Гость|04.04.2017 14:41|

Ну вот, а то Путин говорит что дело не в национальности.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!