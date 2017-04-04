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В стране и мире | Путин ужесточил наказание для дебоширов на транспорте

04.04.2017|10:56
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для дебоширов на различных видах транспорта. Документ во вторник, 4 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, отныне к хулиганам на железнодорожном, морском, внутреннем водном транспорте и любых других видах транспорта общего пользования будут применяться те же меры, что и к авиадебоширам.

Соответствующий пункт вносится в действующую статью 213 Уголовного кодекса (УК) «Хулиганство». Максимальное наказание за это нарушение - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на пять лет.

В феврале в Госдуме разработали законопроект о черных списках авиапассажиров. В первоначальном варианте документа предлагалось запретить хулиганам полеты рейсами авиакомпаний на три года. Ко второму чтению законопроекта этот срок снизили до года.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2017 11:06|

На детей мэров он распространяется?

Гость|04.04.2017 11:10|

Гость писал(a):

На детей мэров он распространяется?
Разумеется. А что?

Гость|04.04.2017 12:13|

а такси можно заказать,да,а у вас услуга подебоширить есть?,да ,а вы один дебоширить будете?,пока не знаю, тогда 500000 с каждого дебошира, куда подать машину?...

Гость|04.04.2017 12:38|

Гость писал(a):

Разумеется. А что?
Опять вылез 17.80.

Гость|04.04.2017 12:46|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Разумеется. А что?
Опять вылез 17.80.
Он сегодня дежурный тролль от Кремля .

Гость|04.04.2017 12:47|

Женщине с 4-й маршрутки полезно это прочитать..

Гость|04.04.2017 15:03|

на детей меров никакие законы не распространяются ибо кривосудие

Имя: Гость
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