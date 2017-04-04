Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

В стране и мире | Источник сообщил о задержании главы Удмуртии

04.04.2017|08:54
Печать

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Утром его этапировали в Москву», — добавил собеседник.

Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.

Агентство пока не располагает официальными комментариями

Позднее источник ТАСС в региональных правоохранительных органах сообщил о возбуждении в отношении Соловьева уголовного дела по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По его словам, в настоящее время дома у задержанного проходит обыск.

Александр Соловьев стал главой Удмуртской Республики по итогам выборов 14 сентября 2014 года, с 19 февраля 2014-го указом президента был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого Соловьев представлял Удмуртию в Совете Федерации, С 2007 по 2013 годы был председателем Госсовета республики четвертого и пятого созывов.

20 марта в Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Вместе с ним была задержана и его заместитель Тамара Муленкова.

13 марта сотрудники полиции задержали первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова. Причины не назывались.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|04.04.2017 09:00|

Резепова снова отмалчивается.

Гость|04.04.2017 09:06|

Ну вот, а навальнышы чёт недовольно квакали про борьбу с коррупцией. Вот же.

Гость|04.04.2017 09:13|

Надо бы ещё Соловьёва из ТВ задержать...

Гость|04.04.2017 09:16|

Гость писал(a):

04.04.2017 09:06|

Ну вот, а навальнышы чёт недовольно квакали про борьбу с коррупцией. Вот же.

А как насчёт уточек? И как насчёт футляров от виолончелей? И почему переносивший в коробке из под ксерокса валюту для подкупа Лисовский сенатор?

Гость|04.04.2017 09:20|

Гость писал(a):

А как насчёт уточек? И как насчёт футляров от виолончелей?
А что с ними не в порядке? И причём тут коррупция?

Гость|04.04.2017 09:25|

Ну неужели непонятно, что на таких должностях нельзя не брать?

Гость|04.04.2017 09:32|

Гость писал(a):

Резепова снова отмалчивается.
заместо Резеповой и других пресс-атташе много языком чешет один пЭрсонаж - санёк постовый, чешет так, что вместо языка - тряпка половая

Гость|04.04.2017 09:33|

вы про язык санька ничего не знаете

застрял его язык меж булок , залез так , что выелезти невмоготу

Гость|04.04.2017 10:07|

Гость писал(a):

|04.04.2017 09:20|

Гость писал(a):

А как насчёт уточек? И как насчёт футляров от виолончелей?

А что с ними не в порядке? И причём тут коррупция?

Конечно активы Ролдугина в офшорах в Панаме некоррупционные?

Гость|04.04.2017 10:26|

Гость писал(a):

Конечно активы Ролдугина в офшорах в Панаме некоррупционные?
Совершенно верно. А про коррупционность только дурачки придумывают.

Гость|04.04.2017 10:31|

Кстати,там в Ижевске были обыски и выемки документов дочерней компании Т Плюс Удмуртские коммунальные системы.И снова Вексельберг со своим офшором.

Гость|04.04.2017 10:31|

Гость писал(a):

Ну вот, а навальнышы чёт недовольно квакали про борьбу с коррупцией. Вот же.
Савельева в обмен на Димона ? Не катит .

Гость|04.04.2017 10:32|

Гость писал(a):

. А про коррупционность только дурачки придумывают.
Только дурачки верят про отсутствие коррупционности. Медведев молчит, значит признает коррупционность.

Гость|04.04.2017 10:37|

Гость писал(a):

Медведев молчит, значит признает коррупционность.
Медведеву ниже своего достоинства всякой лживой швали отвечать. Правильно и делает.

Гость|04.04.2017 10:47|

Гость писал(a):

Медведеву ниже своего достоинства всякой лживой швали отвечать
Медведеву страшно идти в суд. Он трус, знает, что проиграет иск.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!