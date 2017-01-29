29.01.2017 | 10:28

Активисты оппозиционных движений устроили в Исаакиевском соборе акцию протеста против передачи здания в пользование Русской православной церкви. Они вошли в храм в тот момент, когда там проходила служба, сообщает «Фонтанка».

Корреспондент газеты насчитал около 20 протестующих. Активисты достали листы бумаги с напечатанными на них крупными буквами, составив надпись «Музей — городу!». Другие стали фотографироваться на фоне священников.

На место событий были вызваны полицейские, но они не стали вмешиваться в происходящее. В итоге сотрудники музея уговорили протестующих разойтись.

Днем 28 января на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошли митинги сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ. В поддержку этого решения выступили православные активисты и члены Национального освободительного движения. Против перехода собора в пользование церкви митинговали около двух тысяч горожан. Стычек между ними замечено не было.

10 января петербургские власти объявили о решении вопроса по передаче Исаакиевского собора РПЦ. При этом губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции полностью сохранятся. Впервые петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда получила отказ.