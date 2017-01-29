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В стране и мире | В Исаакиевском соборе во время службы прошла акция протеста

29.01.2017|10:28
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Активисты оппозиционных движений устроили в Исаакиевском соборе акцию протеста против передачи здания в пользование Русской православной церкви. Они вошли в храм в тот момент, когда там проходила служба, сообщает «Фонтанка».

Корреспондент газеты насчитал около 20 протестующих. Активисты достали листы бумаги с напечатанными на них крупными буквами, составив надпись «Музей — городу!». Другие стали фотографироваться на фоне священников.

На место событий были вызваны полицейские, но они не стали вмешиваться в происходящее. В итоге сотрудники музея уговорили протестующих разойтись.

Днем 28 января на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошли митинги сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ. В поддержку этого решения выступили православные активисты и члены Национального освободительного движения. Против перехода собора в пользование церкви митинговали около двух тысяч горожан. Стычек между ними замечено не было.

10 января петербургские власти объявили о решении вопроса по передаче Исаакиевского собора РПЦ. При этом губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции полностью сохранятся. Впервые петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда получила отказ.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.01.2017 10:43|

penzainform.ru писал(a):

Полтавченко пообещал, что музейные функции полностью сохранятся.
penzainform.ru писал(a):
Активисты достали листы бумаги с напечатанными на них крупными буквами, составив надпись «Музей — городу!».
penzainform.ru писал(a):
были вызваны полицейские, но они не стали вмешиваться в происходящее.
А с какой стати они должны вмешиваться, ведь он остается музеем по заверениям захватчиков.

Гость|29.01.2017 10:46|

Акцию организовали представители ЛГБТ-движения.)))Что геи, что попы - разницы нет. И те и другие олицетворяют вырождение личности.

Но передача Исаакиевского собора в ведение РПЦ преступна!

Гость|29.01.2017 10:51|

ага. то есть во время служб Исаакий уже не музей?

Гость|29.01.2017 11:05|

Гость писал(a):

то есть во время служб Исаакий уже не музей?
Вчера во время службы он был закрыт для посетителей. На Масовом поле собрались два митинга: 20 человек разрешённого(за передачу) и более 2000 человек не разрешённого (против передачи).

Гость|29.01.2017 11:10|

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили организаторам акции "Бессмертный полк" прекратить "бесконечно выезжать" на теме победы в Великой Отечественной войне и отдавать дань уважения героям и других войн. Также там призвали акцентировать внимание на том, что русские военные победы были достигнуты, в том числе, силой молитвы. О продвижении нового формата самой массовой российской акции АГН "Москва" рассказал руководитель управления по работе с общественными организациям Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин.

Гость|29.01.2017 11:21|

теперь их посодют как блогера?

Гость|29.01.2017 11:26|

Кто же этот раздрай в обществе устроил?

Гость|29.01.2017 11:32|

фамилия устроителя в приличном обществе считается ругательством...

Гость|29.01.2017 12:00|

Гость писал(a):

Также там призвали акцентировать внимание на том, что русские военные победы были достигнуты, в том числе, силой молитвы.
Что то не спешат святоши силой молитвы починить порванные трубы и восстановить отопление. Гнать их из Исаакиевского он построен задолго до того как официально считается. Это строение не могут повторить и в наши дни. Объясните как поставили колонны по 62 тонны на второй ярус? Их и в настоящее время поднять не смогут, а попы построили? Чушь собачья.

Гость|29.01.2017 12:03|

Гость писал(a):

Кто же этот раздрай в обществе устроил?
С такими темпами нас ждет банковско-клерикальное рабство.

Паспорта теперь в банках выдавать будут. А, заодно и чипировать.

Гость|29.01.2017 12:10|

Гость писал(a):

Что то не спешат святоши силой молитвы починить порванные трубы и восстановить отопление.
Ни крестного хода ни тебе молебна - чуют (или в Интернете прогноз посмотрели) попы, что ТЭЦ - это не их епархия. Вот дождичка попросить это да, а может и пойдёт, тогда слава Богу.

Гость|29.01.2017 12:11|

Путин 5 колонне оказался не по зубам, взялись за РПЦ.Держись, Кирилл, Россия с тобой.

Гость|29.01.2017 12:28|

Гость писал(a):

Их и в настоящее время поднять не смогут, а попы построили?
Силой молитвы.

Гость|29.01.2017 12:32|

penzainform.ru писал(a):

Активисты оппозиционных движений
Народ которому принадлежит сей храм теперь уже именуют оппозицией. К кому оппозиция, к попам?

Гость|29.01.2017 12:40|

По данным "Открытой России", несанкционированная властями акция, которая проходила в формате встречи с депутатами, собрала около 1,5 тысячи человек.

Встреча с депутатами Законодательного cобрания прошла днем на Марсовом поле.

«В акции приняли участие порядка 2-х тыс. человек с учетом ротации участников». Встреча с избирателей с депутатами согласования не требует, но в процессе такой встречи воспрещено использовать микрофоны и устанавливать трибуну. Нарушений социального порядка зафиксировано не было, проинформировали Лайфу в пресс-центре ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Нарушений публичного порядка зафиксировано не было.

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