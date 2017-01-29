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В стране и мире | У берегов Малайзии пропало судно с 28 туристами

29.01.2017|10:02
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Судно, на борту которого находился 31 человек, в том числе 28 туристов из Китая, пропало вблизи побережья Малайзии. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, малайзийская газета The Star со ссылкой на национальное агенство по обеспечению судоходства (MMEA).

Инцидент с катамараном, на котором, помимо отдыхающих, находились капитан и двое членов экипажа, произошел приблизительно в 30 километрах к западу от города Кота-Кинабалу. Судно направлялось из Кота-Кинабалу на остров Менгалум, расположенный в 60 километрах от города.

Владелец катамарана обратился к властям вечером 28 января после того, как судно так и не достигло острова. Поисково-спасательная операция развернулась на площади около 400 квадратных миль (свыше 1 тысячи квадратных километров). В ней задействованы суда MMEA, корабли военно-морского флота и вертолеты.

В консульстве Китая подтвердили, что на борту катамарана находились по меньшей мере 18 граждан КНР. По информации «Синьхуа», в день происшествия на море наблюдалось сильное волнение.

24 января в Таиланде 21 иностранный турист и члены экипажа моторной лодки оказались в открытом море из-за пожара на судне. Инцидент произошел в Андаманском море, когда группа путешественников направлялась на остров Ко Рок, чтобы заняться дайвингом.

Пострадавших эвакуировал рыболовецкий траулер, с которого позднее их забрала морская полиция. В результате произошедшего никто не пострадал. Были ли россияне среди пассажиров лодки, не уточняется.

Источник — lenta.ru
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