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В стране и мире | В Москве таксист выкинул двухлетнего ребенка из машины за испачканное сиденье

26.01.2017|17:13
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В столице водитель такси поссорился с пассажиркой и вытолкнул ее вместе с ребенком из машины. При этом мальчик упал и ударился головой о землю, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе городского главка МВД.

По словам его представителя, в полицию поступила информация о том, что в медучреждение доставлен мальчик 2014 года рождения с телесными повреждениями.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило то, что ребенок испачкал ногами сиденье. Тогда таксист вышел из автомобиля и вытащил женщину с мальчиком. Инцидент произошел на улице Воронцовская.

Личность водителя установлена, он доставлен в полицию для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По словам источника в правоохранительных органах, у двухлетнего мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. Собеседник агентства уточнил, что 24-летняя женщина вызвала такси 1-й улице Машиностроения, вызвала такси до улицы Воронцовская. Водитель довез их до места назначения, однако при выходе из машины ребенок задел ногой обивку салона, испачкав ее. Тогда таксист вытолкнул пассажиров наружу.

Источник — lenta.ru
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