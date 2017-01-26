Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 янв 2017|18:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

В стране и мире | Из перевернувшегося фургона спасли 103 щенка

26.01.2017|15:50
Печать

В американском штате Нью-Йорк перевернулся фургон, в котором ехали 103 щенка. Об этом сообщает издание Star-Gazette.

Инцидент произошел в районе города Авока. Водитель фургона, развозивший щенков по зоомагазинам, ехал с опасно высокой скоростью и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Патрульные и сотрудники компании, занимающейся буксировкой транспортных средств, помогли спасти животных. Пять щенков получили незначительные травмы. Пострадавших передали в американское Общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

24 января сообщалось, что спасатели обнаружили трех живых щенков под завалами итальянского отеля Rigopiano, погребенного под снежной лавиной.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!