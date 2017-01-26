26.01.2017 | 15:50

В американском штате Нью-Йорк перевернулся фургон, в котором ехали 103 щенка. Об этом сообщает издание Star-Gazette.

Инцидент произошел в районе города Авока. Водитель фургона, развозивший щенков по зоомагазинам, ехал с опасно высокой скоростью и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Патрульные и сотрудники компании, занимающейся буксировкой транспортных средств, помогли спасти животных. Пять щенков получили незначительные травмы. Пострадавших передали в американское Общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

24 января сообщалось, что спасатели обнаружили трех живых щенков под завалами итальянского отеля Rigopiano, погребенного под снежной лавиной.