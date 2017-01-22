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В стране и мире | Ульяновский суд признал хамон угрозой российской конституции

22.01.2017|10:58
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Сайт испанского интернет-магазина Jamonshop, специализирующегося на продаже хамона (вяленая свинина — прим. «Ленты.ру»), запрещен Роскомнадзором по решению Ульяновского суда. Об этом сообщил пользователь «Живого Журнала» под ником nl.

«Из письма любимого испанского поставщика хамона с поздравлением по случаю наступления Нового года и Рождества Христова неожиданно выяснил, что "Вы уже наверняка знаете, что доступ к нашему интернет магазину был временно заблокирован"», — написал он в своем микроблоге 19 января.

Как выяснила «Лента.ру», доступ к сайту в настоящее время открыт, но тем не менее он действительно внесен в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Ульяновского районного суда, сообщается на сайте Роскомнадзора. Иск подала районная прокуратура в сентябре 2016 года, и 15 ноября судья вынесла решения удовлетворить его.

Доступ к ресурсу был ограничен «… в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», приводит газета «Новые известия» решение суда.

В декабре стало известно, что испанская компания рассматривает возможность локализации производства хамона в Калининграде.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2017 11:48|

Ударим по коррупции и воровству запретом хамона!

Гость|22.01.2017 11:53|

Укрепляя наследные основы социалистической этики и нравственности, мы как и прежде уверенно стоим на рубежах, завещанных нам Великим Лениным и творчески воплощённых в жизнь верными ленинцами Троцким и Сталиным.

Гость|22.01.2017 12:50|

хамон хорошо НО где наш окорок тамбовский советского производства с слезинкой ---ведь очень вкусный был .окорок и хамон закрыли колбасы из соего мяса с запахом и вкусом мяса выгоднее . кладешь горох с химией а берешь за мясо

Гость|22.01.2017 13:31|

Отечественное г..о с соей и антибиотиками все равно есть не буду.

Гость|22.01.2017 13:38|

Гость писал(a):

Отечественное г..о с соей и антибиотиками все равно есть не буду.

как же так эти производители этого г..на разорятся . если мы наконец то думать начнем и не позволять себя же пичкать этой отравой . НО нет у нас эти г....ные колбасы сосиски даже детям суют под видом мяса . вот из за подобных их и развелось не повыбрасывать

Гость|22.01.2017 14:09|

Нифига не понятно, чем вяленая свинина конституции насолила?

Гость|22.01.2017 14:58|

Хамон враждебен желудкам большинства русского населения. Его могут употреблять только избранные.

Гость|22.01.2017 15:07|

Ну вот, почему я, житель Ульяновска ничему не удивляюсь? Да потому, что только в нашем городе, мог случиться этот маразм. Дороги делать не умеют, воровство, убирают улицы через пень-колоду, работы в городе нет, налоговая и обэп собирают недоимки угрозами и шантажом... но отличиться ну оооочень хочется, и лизнуть есть большое желание... в этом весь наш губернатор --- в полном маразме и столичном членопреклонении ..

Гость|22.01.2017 16:57|

ниче ни понял-причем КАНСТИТУЦИЯ???????????????????

Гость|22.01.2017 17:21|

ХАМОН-рак желудочно-кишечника тракта

Гость|22.01.2017 17:46|

Вяленая свинина есть и в России. И как она влияет на оборону?

Имя: Гость
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