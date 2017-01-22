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В стране и мире | Исполком IBU отказался дисквалифицировать сборную России по биатлону

22.01.2017|10:50
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Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном собрании отказался дисквалифицировать сборную России. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, чьи слова приводит «Р-Спорт».

«Да, у нас пока никого не отстранили. Команда продолжит соревноваться. Дальнейший разбор полетов будет продолжаться в рамках взаимоотношений Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов», — рассказал Кравцов.

Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов, закрыты за неимением доказательств, пишет «Спорт-Экспресс». IBU откроет официальное расследование в отношении СБР и обяжет организацию предоставить детальный и документированный отчет в отношении оставшихся семи случаев.

17 января биатлонисты ведущих сборных мира потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга с 200 тысяч евро (214,2 тысячи долларов) до 1 миллиона евро (1,07 миллиона долларов). Также 15 января стало известно, что требования по ужесточению мер борьбы с допингом были выдвинуты на встрече биатлонистов в немецком Рупольдинге.

22 декабря IBU принял решение провести расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от права проведения мартовского этапа Кубка мира в Тюмени.

Источник — lenta.ru
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