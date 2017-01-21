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В стране и мире | В Германии изготовили нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией

21.01.2017|12:06
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В Германии наладили производство нижнего белья с кодовым замком и сигнализацией. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Необычное белье изготовлено из прочного материала, который не рвется и его трудно разрезать. Чтобы снять белье, необходимо ввести код. Если встроенные датчики зафиксируют попытку несанкционированного доступа, включится сирена громкостью 130 децибел.

Производитель полагает, что такое белье поможет женщинам защититься от сексуального насилия. Компания ссылается на события новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.

Сайт 20min.ch отмечает, что глава фирмы Tecos Сандра Зальц (Sandra Seilz) начала разработку защищенных леггинсов после неприятного инцидента, произошедшего, когда она готовилась к марафону. Позднее компания расширила ассортимент трусами, устроенными по тому же принципу.

В интернет-магазине Safe Shorts трусы с сигнализацией можно купить за 99,99 евро, а леггинсы - за 149,94 евро.

В 2016 году сообщалось, что итальянские пожарные освободили женщину, застрявшую в поясе верности. Ей не удалось найти ключ от него, и она решила обратиться за помощью к профессионалам.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.01.2017 12:39|

Видать, пивко то перебродило у фрицев.

Гость|21.01.2017 13:57|

С кассовым аппаратом

Гость|21.01.2017 18:51|

А если приспичит по большому...

Гость|21.01.2017 19:44|

Гость писал(a):

А если приспичит по большому...
Тогда, всё свое ношу с собой))))

Имя: Гость
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