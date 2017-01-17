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В стране и мире | Из-за эпидемии гриппа в России закрыли более 900 школ

17.01.2017|12:23
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В России из-за гриппа и ОРВИ закрылось более 900 школ. Об этом во вторник, 17 января, РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С целью прерывания эпидпроцесса в организованных коллективах на второй неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью закрыты 901 школа и 15 детских садов, а также 39 школ-интернатов», - сказала она.

По словам Поповой, эпидпорог превышен в 52 регионах. Грипп распространяется в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах, а также в Южном федеральном округе. При этом практически во всех субъектах превышение составляет не более 60 процентов, а в Брянской и Тамбовской областях и Республике Тыва - 200 процентов.

«Среди всех заболевших гриппом зарегистрировано 9 996 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, и среди привитых мы регистрируем 3,5 процента заболевших гриппом, или 0,7 на 100 тысяч привитых против гриппа - это очень низкий показатель», - заметила глава Роспотребнадзора. Она также добавила, что в этом году смертность от гриппа значительно ниже, чем в прошлом.

Ранее в январе министр здравоохранения Вероника Скворцова утверждала, что рост заболеваемости гриппом в России придется на вторую половину января и февраль.

В декабре Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в 20 регионах.

Источник — lenta.ru
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