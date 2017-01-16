16.01.2017 | 12:40

В городе Белово Кемеровской области девятиклассник Леонид Горбунцов помог задержать мужчину, ограбившего пенсионерку. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Подросток возвращался на велосипеде с тренировки домой, когда услышал крики о помощи. «Взволнованная горожанка рассказала ему, что злоумышленник вырвал у нее из рук сумку и скрылся. Девятиклассник бросился в погоню за налетчиком и на одной из улиц поселка увидел мужчину с женской сумкой в руках», - отмечается в сообщении.

Горбунцов догнал мужчину и вместе с прохожими удерживал его до прибытия полицейских. Задержанным оказался 24-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Похищенную сумку сотрудники вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Школьнику руководство Беловского отдела МВД вручили почетную грамоту «За проявленное мужество и героизм при задержании преступника». Отмечается, что Горбунцов является неоднократным призером Кемеровской области и России по лыжным гонкам, маунтинбайку и триатлону.