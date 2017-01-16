16.01.2017 | 13:34

Стюардесса британской бюджетной авиакомпании EasyJet была уволена после того, как съела предложенный ей начальником бутерброд во время рейса. Об этом пишет Daily Mail.

Шэннон Глисон (Shannon Gleeson) взяла сэндвич c беконом, так как страдала от аллергии на орехи и не смогла найти на борту лайнера безопасной еды. Свидетелем этого стал другой коллега девушки, который доложил об увиденном начальству. В итоге было начато служебное расследование.

Лоукостер обвинил 22-летнюю стюардессу в грубом нарушении служебных правил и воровстве. По мнению руководства EasyJet, Глисон должна была попросить чек на бутерброд у коллеги, чтобы убедиться, что еда была оплачена, а не украдена. Вместе с бортпроводницей уволили и угостившего ее сэндвичем менеджера.

Сама Глисон отказалась признать вину. «Я не воровка, но именно так меня назвали», — сказала она.

На слушаниях в суде по рассмотрению трудовых споров было заявлено, что Глисон нарушила политику компании, не попросив чек за еду. Защита бывшей стюардессы высказала мнение, что девушку уволили несправедливо, так как правила перевозчика не обязывают потребителя требовать квитанцию за предоставленную ему еду.

В результате представители EasyJet согласились решить дело во внесудебном порядке. Глисон была выплачена компенсация, сумма которой не уточняется.

В апреле 2016 года стюардессу авиакомпании United Airlines отстранили от полетов после того, как она без предупреждения надула аварийный трап и покинула по нему самолет сразу после приземления.