16.01.2017 | 14:13

Депутаты заксобрания Ставропольского края внесли в Госдуму законопроект о продлении срока службы региональным чиновникам с 65 до 70 лет. Документ размещен в понедельник, 16 января, в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Продлить предельный возраст пребывания на гражданской службе предлагается чиновникам, которые занимают руководящие посты. Решение об этом будет приниматься госорганом или должностным лицом по согласию сторон.

Сейчас работать до 70 лет имеют право федеральные чиновники из числа руководителей.

С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Закон повысил возраст выхода на пенсию для лиц, занимающих государственные должности России и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год. Пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.