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В стране и мире | Элтон Джон и Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера

16.01.2017|13:33
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Голливудский актер Антонио Бандерас, британский певец Элтон Джон и российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера, председателя наблюдательного совета аэропорта Домодедово Валерия Когана. Об этом сообщают «Вести.Ru» в понедельник, 16 января.

Торжество прошло в британской столице в отеле The Landmark London. На свадьбе Ирины Коган и британца Дэниела Кэнвея также присутствовали исполнители Мэрайя Кэри, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Анна Нетребко, артисты Валдис Пельш, Владимир Винокур и режиссер Никита Михалков.

Киркоров выложил совместную фотографию с Бандерасом в Instagram.

«Весь мир собрался вчера в Лондоне», - написал певец.

Журнал Forbes оценивает состояние Валерия Когана в 2,5 миллиарда долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.01.2017 13:53|

пид..ры выступили на свадьбе и пид.ров!!!!!

Гость|16.01.2017 14:03|

Но если государство все это им разрешает, то почему бы и нет. Председатель наблюдательного совета - 2,5 млр долларов. В России на нищих людях зарабатывают, живут за кордоном.

Гость|16.01.2017 14:04|

За Элтона Джона с Бандеросом обидно. Все ж таки мировые звезды, а опускаются до уровня какого-то олигарха, неизвестно ещё кем бывшего в 90-е годы.

Имя: Гость
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