16.01.2017 | 13:33

Голливудский актер Антонио Бандерас, британский певец Элтон Джон и российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера, председателя наблюдательного совета аэропорта Домодедово Валерия Когана. Об этом сообщают «Вести.Ru» в понедельник, 16 января.

Торжество прошло в британской столице в отеле The Landmark London. На свадьбе Ирины Коган и британца Дэниела Кэнвея также присутствовали исполнители Мэрайя Кэри, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Анна Нетребко, артисты Валдис Пельш, Владимир Винокур и режиссер Никита Михалков.

Киркоров выложил совместную фотографию с Бандерасом в Instagram.

«Весь мир собрался вчера в Лондоне», - написал певец.

Журнал Forbes оценивает состояние Валерия Когана в 2,5 миллиарда долларов.