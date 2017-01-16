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В стране и мире | Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37

16.01.2017|12:37
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Число жертв катастрофы турецкого грузового самолета «Боинг-747-400» под Бишкеком возросло до 37 человек. Об этом информирует пресс-служба МЧС Киргизии.

«По предварительным данным, около 15 домов разрушено», - сообщили в ведомстве.

Как сообщила на своей странице в Facebook представитель Минздрава республики Елена Баялинова, в число погибших входят 4 члена экипажа.

Грузовой самолет «Боинг-747-400» авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января. В аэропорту Манас в столице Киргизии стоял густой туман.

По данным Минтранса, лайнер упал при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж составлял пять человек.

На место происшествия выехали глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.01.2017 13:17|

penzainform.ru писал(a):

около 15 домов разрушено
Около 15 это точно или есЧё будут уточнения. Посчитать до 15 весьма сложная задача.

Имя: Гость
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