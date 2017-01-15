15.01.2017 | 11:59

В Саратове четыре человека провалились под лед при катании на снегоходе по Волге, сообщает РИА Новости. В результате мужчина и двое детей погибли, женщина пострадала.

Сообщение о произошедшем в районе острова Зеленый поступило на пульт дежурного в субботу, 14 января, около 19:00 (18:00 по московскому времени), говорится на сайте областного управления МЧС. По данным «Интерфакса», снегоход попал в одну из промоин и провалился под лед.

По словам начальника областной службы спасения Юрия Юрина, свидетелем произошедшего стал местный дачник. Он вытащил из воды пострадавшую женщину и тела погибших, а также вызвал спасателей. «Участниками данной трагедии стали мужчина около 50 лет, два мальчика пяти и шести лет и женщина примерно 48 лет», — уточнил Юрин. По его данным, погибшие дети не являлись родственниками.

Пострадавшая госпитализирована, врачи диагностировали у нее переохлаждение и психологический шок.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. На место ЧП выезжал мэр Саратова Валерий Сараев.