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В стране и мире | В Свердловской области совершено нападение на закрытый химзавод

14.01.2017|09:32
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Неизвестные напали на закрытый Красноуральский химический завод в Свердловской области, трое охранников госпитализированы. Об этом сообщает в субботу, 14 января, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел, когда безоружные охранники попытались задержать людей, проникших на территорию завода. «Те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения. Сейчас все трое [охранников] находятся в больнице», — добавил он.

Обстоятельства нападения устанавливает полиция.

В марте 2016 года на Красноуральском химическом заводе произошел крупный пожар. Благодаря принятым мерам спасателям удалось не допустить распространения ядовитых веществ за пределы территории предприятия.

Красноуральский химический завод занимался производством тротила, взрывчатых веществ, промышленной и бытовой химии. В настоящее время завод не работает и принадлежит частному лицу.

Источник — lenta.ru
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