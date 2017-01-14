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В стране и мире | При столкновении автозака, фуры и легковой машины пострадали девять человек

14.01.2017|10:03
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На шоссе в Ставропольском крае столкнулись автозак, фура и легковая машина. Об этом сообщается в субботу, 14 января, на сайте регионального главка МВД,

ДТП произошло в Предгорном районе на восьмом километре трассы «Пятигорск — Георгиевск». «Водитель автомобиля "Приора", совершая маневр обгона, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной Volvo. В результате аварии большегруз отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со служебной автомашиной «ГАЗ» отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных», — сказано в сообщении.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы все три водителя и шесть пассажиров. О погибших не сообщается. По факту аварии назначена служебная проверка.

11 января на Сахалине в ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли пять человек, еще двое пострадали. Обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура.

Источник — lenta.ru
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