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В стране и мире | Похищенная 18 лет назад из роддома американка найдена живой

14.01.2017|10:55
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Американка Камия Мобли (Kamiyah Mobley), похищенная 18 лет назад, будучи новорожденной, найдена живой. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает CNN со ссылкой на полицию штата Южная Каролина.

Утром 13 января в связи с ее похищением в городе Уолтерборо (штат (Южная Каролина) у себя дома была арестована 51-летняя Глория Уильямс. Камия считает ее матерью и в настоящее время живет под другим именем.

Шериф Джексонвилла рассказал, что все эти годы велись поиски ребенка, было получено около 2,5 тысяч сообщений о предполагаемом местонахождении похищенной девочки. Одно из них, полученное в 2016 году, позволило выйти на ее след. ДНК-тесты подтвердили, что указанная девушка является Камией Мобли.

По словам шерифа, это «нормальная 18-летняя женщина», с ее здоровьем все в порядке.

Биологической семье Камии уже сообщили о том, что она найдена. «Пострадавшая является совершеннолетней, так что ей решать, встречаться ли с родными», - отметил шериф.

Камия Мобли пропала из больницы города Джексонвилл (штат Флорида) в 1998 году, через восемь часов после рождения. Женщина, представившаяся медработником, сообщила матери девочки, что у ребенка температура и ее нужно обследовать. Она взяла младенца, вышла с ним из палаты и больше их никто не видел.

Исчезновение и розыски пропавшего ребенка вызвали большой резонанс в американской прессе.

11 января стало известно о том, что в Истринском районе Подмосковья был найден ребенок, похищенный 17 июня 2014 года из палаты детского отделения Дедовской городской больницы. Задержана подозреваемая в его похищении - 40-летняя жительница Красногорского района. Мальчик направлен на медицинское обследование, для установления его личности будет проведена ДНК-экспертиза.

Источник — lenta.ru
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