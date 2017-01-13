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В стране и мире | На сайте администрации района Мордовии обнаружилась реклама проституток

13.01.2017|09:05
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На сайте администрации Чамзинского района Мордовии сhamzinkarm.ru обнаружили рекламу услуг петербургских проституток. Объявления стилизованы под разделы ресурса наряду с главами «Структурные подразделения», «Нормативные акты» или «Образование».

Как сообщает kp.ru, на странности на сайте обратили внимание блогеры, вылившие возмущение в социальные сети.

В правительстве Мордовии изданию пояснили, что ресурс был создан несколько лет назад «на коленке», в период, когда инициатива по созданию сайтов органов местных властей только зарождалась. Позже появился федеральный закон, регламентирующий регистрацию и работу таких сайтов, и у Чамзинского района появился другой сайт, созданный по новым канонам, который стал официальным - сhamzinka.e-mordovia.ru. Прежний ресурс был оставлен и не обновлялся с 2012 года.

«Этот же сайт с проститутками непонятно кому принадлежит и кем управляется - концы очень трудно найти...» - заключил представитель мордовского правительства.

По данным регистратора доменных имен reg.ru, именем chamzinkarm.ru владеет частное лицо. Оно было зарегистрировано 25 сентября 2012 года, регистрация истекает 25 сентября 2017 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.01.2017 10:12|

А в Чамзинке своих проституток нет что ли ? Зачем им Питерские ?

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