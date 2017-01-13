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В стране и мире | Иркутские следователи проверят информацию о подарках с червивыми конфетами

13.01.2017|14:45
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В Иркутской области начата проверка после появления в СМИ информации о вручении детям из необеспеченных семей новогодних подарков с червивыми конфетами. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«Организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних подарков (сладких наборов) для детей из социально незащищенных семей в 2016 году», - говорится в сообщении.

Ранее по данному факту начало проверку областное управление Роспотребнадзора.

10 января сообщалось, что более 17 тысяч многодетных и малоимущих семей получили от губернатора подарки, за которые отвечало региональное министерство соцзащиты. После этого поступило не менее трех жалоб на испорченные конфеты в подарках.

Как сообщает «Интерфакс», одна из жалоб с фотографией конфет с червями поступила о электронной почте в региональный Роспотребнадзор. Сам испорченный подарок для проверки предоставлен не был. По словам заявительницы, она выбросила конфеты вместе с упаковкой.

Источник — lenta.ru
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