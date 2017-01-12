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В стране и мире | Снеговик на путях причинил ущерб поезду в Германии

12.01.2017|18:01
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Машинист поезда в ФРГ был вынужден применить экстренное торможение из-за установленного на путях снеговика, пишет издание Bild.

Инцидент произошел в земле Мекленбург-Передняя Померания, в вечернее время. Высота сооружения составила примерно 1,5 метра, поэтому машинист не мог исключить возможность того, что на путях находится человек, и резко затормозил.

Тормозной системе состава был нанесен ущерб на сумму 5 тысяч евро. Никто не пострадал.

Полиция ищет трех подозреваемых, их личности пока неизвестны.

Источник — lenta.ru
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