Машинист поезда в ФРГ был вынужден применить экстренное торможение из-за установленного на путях снеговика, пишет издание Bild.
Инцидент произошел в земле Мекленбург-Передняя Померания, в вечернее время. Высота сооружения составила примерно 1,5 метра, поэтому машинист не мог исключить возможность того, что на путях находится человек, и резко затормозил.
Тормозной системе состава был нанесен ущерб на сумму 5 тысяч евро. Никто не пострадал.
Полиция ищет трех подозреваемых, их личности пока неизвестны.