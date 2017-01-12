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В стране и мире | Российские биатлонистки заняли 13-е место в эстафете на этапе КМ

12.01.2017|18:06
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Российские биатлонистки финишировали на 13-м месте в эстафетной гонке 4 по 6 километров на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В составе сборной бежали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Россиянки допустили 11 промахов на восьми огневых рубежах, преодолели 2 штрафных круга и проиграли первенствовавшим немкам 3 минуты 57,9 секунды. Представительницы команды Германии преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 53,01 секунды (6 промахов).Вторыми стали француженки (7 промахов; +3,5 секунды), третьими — норвежки (1 промах; +4,5).

11 января российские биатлонисты завоевали серебро в мужской эстафете.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.01.2017 18:33|

Всегда первые были. Устали?

Имя: Гость
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