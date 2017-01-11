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В стране и мире | При взрыве газа в жилом доме в Саратове пострадали 10 человек

11.01.2017|13:14
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В одной из квартир шестиэтажного жилого дома в Ленинском районе Саратова утром в среду, 11 января, произошел взрыв бытового газа. В результате обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами, начался пожар, который распространился на несколько квартир. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по области.

К настоящему времени возгорание локализовано. По словам источника агентства в экстренных службах, пострадали 10 человек. Из них семь, в том числе двое детей, госпитализированы, троим помощь оказана амбулаторно.

В то же время РИА Новости сообщает о девяти пострадавших. Как рассказали агентству в пресс-службе губернатора Саратовской области, глава региона Валерий Радаев поручил оперативно принять меры по ликвидации последствий взрыва. Региональный главк СКР начал проверку по факту случившегося, говорится на сайте управления.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.01.2017 13:43|

Странно, неужели никто не почувствовал неприятный запах газа?

Гость|11.01.2017 14:19|

В России нет войны, но гремят взрывы и гибнут люди.

Имя: Гость
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