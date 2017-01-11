В одной из квартир шестиэтажного жилого дома в Ленинском районе Саратова утром в среду, 11 января, произошел взрыв бытового газа. В результате обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами, начался пожар, который распространился на несколько квартир. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по области.
К настоящему времени возгорание локализовано. По словам источника агентства в экстренных службах, пострадали 10 человек. Из них семь, в том числе двое детей, госпитализированы, троим помощь оказана амбулаторно.
В то же время РИА Новости сообщает о девяти пострадавших. Как рассказали агентству в пресс-службе губернатора Саратовской области, глава региона Валерий Радаев поручил оперативно принять меры по ликвидации последствий взрыва. Региональный главк СКР начал проверку по факту случившегося, говорится на сайте управления.
Странно, неужели никто не почувствовал неприятный запах газа?