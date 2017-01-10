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В стране и мире | Сотрудник «Почты России» попытался украсть из посылок три мобильных телефона

10.01.2017|11:54
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Служба безопасности «Почты России» пресекла попытку сотрудника компании украсть три мобильных телефона из посылок. Об этом во вторник, 10 января, представитель предприятия рассказал РИА Новости.

По его словам, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра «Внуково» нашел в личных вещах сотрудника три новых телефона. Работник не смог объяснить их происхождение. Позднее в ходе беседы со службой безопасности он признался в хищении.

Материалы по факту произошедшего переданы в правоохранительные органы. Сотрудник будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

13 декабря 2016 года стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудницы «Почты России» выдали грабителю фальшивые купюры, откупившись от него.

Источник — lenta.ru
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