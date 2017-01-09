09.01.2017 | 13:30

Трехлетний мальчик умер в Красноярске в результате обрезания крайней плоти в домашних условиях. Об этом в понедельник, 9 января, РИА Новости сообщили в главном следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, 6 января операцию выполнил знакомый матери мальчика хирург, предварительно сделав обезболивающий укол. Позже ребенку стало плохо, мать пыталась облегчить его состояние с помощью лекарств, но мальчик скончался.

В СКР отметили, что по результатам доследственной проверки было возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В июне 2016 года в больнице египетского города Суэц после ритуального обрезания скончалась 17-летняя девушка. Мать юной египтянки работает медсестрой в больнице, где ей и делали операцию. Однако женщина отказывалась признаться, что делала дочери обрезание. В Египте продолжают делать ритуальные обрезания, несмотря на запрет, установленный в 2008 году.