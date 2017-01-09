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В стране и мире | Число жертв атаки в Иерусалиме возросло до четырех человек

09.01.2017|12:35
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Число жертв наезда грузовика на людей в Иерусалиме выросло до четырех. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Jerusalem Post. Ранее говорилось о троих погибших.

По информации издания, среди погибших три женщины и один мужчина, всем им от 20 до 30 лет. Также сообщается о 15 пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, у остальных легкие ранения. Все они доставлены в ближайшие больницы.

Полиция подтвердила, что человек, который был за рулем грузовика, нейтрализован. По словам чиновников, речь, вероятно, идет о теракте. Ранее представитель полиции в эфире местной радиостанции уже назвала случившееся террористической атакой.

Днем 8 января неизвестный совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в районе Армон а-Нацив, популярном среди туристов.

Источник — lenta.ru
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