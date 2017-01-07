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В стране и мире | «Викинг» поставил новый рекорд в российском кино

07.01.2017|11:16
Печать

Кассовые сборы фильма «Викинг» преодолели отметку в миллиард рублей за девять дней проката, поставив новый рекорд для российского кино. Об этом в субботу, 7 января, сообщает интернет-портал «Кинобизнес сегодня».

Предыдущее достижение принадлежало фильму Федора Бондарчука «Сталинград» — он достиг того же рубежа за 11 дней на экранах. Картине Николая Лебедева «Экипаж» для решения этой задачи понадобилось 12 дней.

Ранее фильм уже поставил ряд кассовых рекордов — в частности, собрал беспрецедентную сумму в первый день года, обогнав всех конкурентов.

Историческая драма «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — 12+ и 18+.

Источник — lenta.ru
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