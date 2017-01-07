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В стране и мире | В сгоревшей гостинице в Москве нашли еще два трупа

07.01.2017|14:34
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На первом и втором этажах сгоревшей гостиницы на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы обнаружены еще два трупа. Об этом в субботу, 7 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

«Тела пока не идентифицированы, поскольку сильно обгорели и практически фрагментированы», — отметили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее стало известно, что в ходе тушения огня в здании было обнаружено тело мужчины. Таким образом число погибших достигло трех человек.

Информация о пожаре на Ярославском шоссе поступила в 06:10. Из помещения гостиницы были эвакуированы семь человек, им оказали медицинскую помощь. По данным спасателей, возгорание в здании было полностью потушено в 08:45. Его общая площадь составила 700 квадратных метров.

Источник — lenta.ru
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