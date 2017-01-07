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В стране и мире | Пожар в московской гостинице ликвидирован

07.01.2017|10:11
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Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован. Об этом в субботу, 7 января, сообщает ГУ МЧС Москвы.

По данным спасателей, возгорание полностью потушено в 8:45. Его общая площадь составила 700 квадратных метров. На месте ЧП продолжается разбор завалов и пролив конструкций водой.

ТАСС со ссылкой на данные медиков сообщает, что в результате пожара погиб один человек, пострадали девять. Четверо из них были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

Информация о пожаре в здании гостиницы на Ярославском шоссе поступила в 6:10. Причины возгорания устанавливаются.

Источник — lenta.ru
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