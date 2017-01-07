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В стране и мире | Коммунальная авария в Королеве оставила без тепла около 60 домов

07.01.2017|13:53
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Около 60 многоквартирных домов в подмосковном Королеве остались без отопления в результате коммунальной аварии, произошедшей рано утром в субботу, 7 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию наукограда.

Массовое отключение произошло примерно в 6:30. По словам собеседника агентства, в большинстве домов подачу тепла восстановили в течение полутора часов. «16 домов остались. Но там ситуация не критичная, все под контролем, прогноз их подключения — 16:00», — сообщил он.

В домах, которые до сих пор лишены обогрева, проживают около тысячи человек.

На месте ЧП проходят земляные и сварочные работы. В них задействованы около 80 человек и 15 единиц техники.

В ночь на 7 января синоптики обещали жителям столичного региона морозы до минус 35 градусов. В московском управлении МЧС предупредили, что в таких условиях возрастает вероятность пожаров и коммунальных аварий, а также дорожно-транспортных происшествий.

6 января в Подмосковье произошла авария на подстанции, оставившая без света примерно 100 тысяч человек в Люберцах и Котельниках.

Источник — lenta.ru
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