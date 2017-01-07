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В стране и мире | Бельгийские производители победили конкурентов в 17-летнем «колбасном споре»

07.01.2017|13:56
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Производители копченой колбасы из бельгийского региона Валлония одержали верх над конкурентами из Фландрии в споре о статусе своей продукции, передает газета La Derniere Heure. Выдержки из ее сообщения приводит РИА Новости.

Еврокомиссия в ближайшее время объявит об исключительном праве компаний из Валлонии именовать свою колбасу «арденнской». За этим продуктом будет закреплен статус географически защищенного названия.

Упомянутая колбаса делается в Арденнах — гористой области на юго-востоке Бельгии. Она неоднократно получала золотые медали на агропромышленных выставках.

Когда производители данного продукта подали заявку на присвоение ему статуса защищенного наименования, это вызвало недовольство их конкурентов — крупных компаний из Фландрии. По мнению представителей этих организаций, арденнскую колбасу можно изготавливать и в других регионах.

Однако бизнесменам из Валлонии удалось доказать, что только они обладают оригинальной рецептурой копчения своей продукции. «Колбасный спор» длился около 17 лет.

Статус географически защищенного названия присваивается определенным продуктам, производители которых могут доказать, что родиной их товаров является конкретный географический регион в Европе.

Между жителями Валлонии и Фландрии с середины XIX века существует противостояние, которое обычно именуют франко-фламандским конфликтом в Бельгии. Под этим явлением сейчас понимается целый комплекс различий политического, экономического, языкового и этнического характера, которые усиливают поляризацию между двумя регионами.

Источник — lenta.ru
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