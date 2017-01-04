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В стране и мире | Трое сотрудников минсоцразвития Саратовской области погибли в ДТП

04.01.2017|11:22
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Трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области вечером 3 января погибли в автоаварии. Об этом во вторник передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«Сегодня в ДТП погибли трое сотрудников нашего министерства», — сообщил собеседник информагентства, добавив, что другими подробностями не располагает.

В областном главке МВД агентству подтвердили факт гибели троих человек, однако место их работы не назвали. По данным полиции, инцидент произошел около 17.30 мск на трассе возле села Елшанка Воскресенского района Саратовской области.

«Автомобиль "Нива-Шевроле" по неизвестным причинам вылетел в кювет, где столкнулся со столбом. В машине ехали три человека — две женщины и один мужчина, все погибли», — объяснил начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, автомобиль никто не подрезал, поэтому причина аварии пока не ясна. На месте происшествия работают спасатели, медики, инспекторы ГИБДД и следователи.

29 декабря в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. «По предварительной версии, водитель Priora двигался со стороны села Левокумского в направлении города Буденновска, не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем "Нива"», — рассказали в управлении ГИБДД. Пять погибших находились в Priora, шестой — водитель «Нивы».

Источник — lenta.ru
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Гость|04.01.2017 12:16|

Там дорога новая, летишь и не остановить.Соболезнование примите.

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