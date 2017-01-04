04.01.2017 | 11:24

Во Вьетнаме врачи извлекли из живота пациента медицинские ножницы, забытые там во время операции 18 лет назад. Об этом сообщает BBC News.

Инородный предмет в теле 54-летнего Ма Ван Нхата обнаружили во время ультразвукового обследования после дорожной аварии.

Операция по извлечению инструмента из живота длилась около трех часов.

15-сантиметровые ножницы оставили врачи, проводившие операцию в 1998 году. Тогда Ма Ван Нхат был доставлен в больницу также после ДТП.

За это время предмет покрылся ржавчиной и прилип к некоторым внутренним органам. Однако, по словам мужчины, он не испытывал за эти годы особого дискомфорта. Боли в животе появились лишь недавно и не проходили после приема обезболивающих лекарств.