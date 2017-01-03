03.01.2017 | 12:32

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова появляется на официальных мероприятиях, в том числе на брифингах, в одежде отечественного производства. Об этом дипломат рассказала в интервью «Sputnik Польша», передает РИА Новости во вторник, 3 января.

«Я получаю огромное количество вопросов о том, во что я одета. Вот вам и ответ: одежда российская», - отметила дипломат.

Внимание общественности, в частности, привлекло строгое черное платье с рукавами-фонариками, в котором Захарова пришла на один из брифингов. Представитель МИД призналась, что купила его в большом магазине недалеко от дома.

«Когда я приезжала в нем на переговоры за рубеж, коллеги-дипломаты говорили, что это очень красивое платье. А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине», - поделилась она.

Захарова также рассказала, что один раз к ней обратилась российская компания, в одежде от которой она, сама того не зная, несколько раз появлялась на публике. Принять подарок сотрудник министерства не могла из-за антикоррупционного законодательства, но пообещала покупать продукцию производителя.

29 декабря официальный представитель МИД рассказала «Ленте.ру», что в детстве просила у Деда Мороза в подарок игрушки, а он приносил ей вместо них книги.

Мария Захарова работает в российском внешнеполитическом ведомстве с 1998 года. Она является одним из самых цитируемых российских дипломатов. Так, в рейтинге цитируемости «Медиалогии» по итогам ноября дипломат заняла первое место.