Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 янв 2017|15:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

В стране и мире | В США семейная пара подала в суд на Apple из-за аварии со смертью дочери

03.01.2017|14:07
Печать

В США семейная пара подала на компанию Apple иск в суд в штате Калифорния. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает телеканал ABC.

По его данным, причиной стало ДТП, произошедшее в канун Рождества 2014 года на одном из шоссе возле техасского города Даллас. В машину, где сидели супруги Джеймс и Бетани Модисетт, а также две их дочери, врезался автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Гарретт Уилхелм. В результате супруги и одна из девочек серьезно пострадали, а пятилетняя Мория от полученных травм умерла в больнице.

Полиция установила, что в момент столкновения Уилхелм пользовался установленным на его iPhone приложением для видеосвязи FaceTime.

Модисетты обвинили Apple в том, что компания не заботится о безопасности пользователей своей продукции и окружающих, поскольку не предусмотрела опцию блокировки FaceTime при движении на высокой скорости. Супруги утверждают, что использование этого приложения стало причиной аварии и гибели их дочери. Они требуют от корпорации выплатить денежную компенсацию, ее сумма не сообщается.

22 декабря стало известно о том, что компания Nokia подала иски в отношении Apple в несколько судов Германии и США. Финский производитель обвиняет американскую корпорацию в нарушении патентных прав.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!