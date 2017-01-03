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В стране и мире | Тулеев пожаловался Медведеву на беспредел с подорожанием бензина

03.01.2017|13:55
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил председателя российского правительства Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин. Об этом сообщается на сайте администрации региона во вторник, 3 января.

«С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина - в среднем на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», - говорится в пресс-релизе.

По данным администрации Кемеровской области, стоимость самой популярной марки бензина АИ-92 за прошлый год выросла на 1,8 рубля, причем она повышалась за 2016-й пять раз. Отмечается, что причины такого ценообразования компании-монополисты не объясняют.

Тулеев в телеграмме к премьер-министру подчеркнул, что это «настоящий беспредел». «К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли», - заявил губернатор.

Глава Кузбасса уже обращался к Медведеву с просьбой разобраться с этой ситуацией в июне 2016-го, отмечает ТАСС.

5 декабря прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что рост цен на топливо в России в ближайшее десятилетие не будет превышать уровень инфляции. По его словам, все повышения в последние годы были связаны с ростом акцизов.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2017 14:12|

а нам кому жаловаться?

Гость|03.01.2017 14:15|

Да и кто будет жаловаться ?

Гость|03.01.2017 14:18|

Быдло хавает, молчит, цена растёт ...

Гость|03.01.2017 14:19|

Все ведь понимают, сейчас честная цена на 92 бензин 18-22 рубля, на солярку 12-15 рублей!

Почему бы нашему губернатору не отправить такую же телеграмму ? И это я ещё умалчиваю, что Пенза самый нищий город в РФ !!!

Гость|03.01.2017 14:22|

Нашел кому жаловаться,будто тот не в курсе..

Это их главная тема - газ,нефть и бензин..

Гость|03.01.2017 15:03|

Естественные воровские монополии ...

Гость|03.01.2017 15:04|

Этого негодяя давно прогнать и судить недорос вредитель госфинэкономики

Имя: Гость
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