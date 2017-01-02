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В стране и мире | Названо самое страшное место в мире

02.01.2017|09:51
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Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью». Рейтинг, как пишет ТАСС, опубликовал развлекательный сайт 9gag.com.

Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире — ему поставили «лайк» более 20 тысяч человек. С этим местом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике.

В список также вошел французский поселок Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен нацистами в июне 1944-го вместе с 642 жителями. Сейчас там руины; рядом отстроили коммуну, которую назвали так же.

Одну из позиций в перечне занял ирландский замок Лип. Его владельцы О’Кэрроллы, согласно Википедии, приглашали своих врагов на обед под предлогом примирения, а потом убивали их прямо за столом или в постелях после застолья. Под обеденным залом находилась темница, в которую ничего не подозревавшие гости проваливались через люк в углу зала. На дне были острые колья, если же кто-то «промахивался», его оставляли умирать среди разлагающихся трупов.

В рейтинг также попали город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц, заброшенный Диснейленд в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и газовый кратер в Туркменистане, который называют «Воротами в ад».

Источник — lenta.ru
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