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В стране и мире | Губернатор Стамбула сообщил о 35 погибших при атаке на ночной клуб

01.01.2017|11:46
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При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел губернатор города Васип Шахин, передает Reuters. По его словам, нападение являлось террористической атакой.

Нападение на ночной клуб Reina в округе Отракёй на европейской стороне мегаполиса произошло в ночь на воскресенье, 1 января. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек.

Сообщалось также, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса. Между тем, очевидцы говорят, что нападавших было больше, и они кричали на арабском языке, пишет газета Hurriet.

После нападения некоторые посетители в панике прыгали в пролив Босфор.

В настоящее время в помещении заведения находятся бойцы полицейского спецподразделения и эксперты-взрывотехники. Раненых эвакуируют в медучреждения. Однако где находится преступник, пока еще неясно.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.01.2017 12:07|

Если курды ничего не имеют против празднования Нового года, то исламисты считают его празднование грехом, утверждая, что истинный праздник Нового года для мусульманина – первая ночь месяца мухаррам, а отмечать его 1 января — проявление куфра, то есть неверия. В пользу этой версии работают и массовые задержания боевиков ИГ в Турции в последние дни: в общей сложности были арестованы восемь человек, подозреваемых в подготовке терактов в новогоднюю ночь.

Гость|01.01.2017 12:20|

Фиговое наследство досталось Эрдогану. Религиозная гражданская война, по сути дела.

Имя: Гость
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