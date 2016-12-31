Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|31 дек 2016|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

В стране и мире | Школьника с приспособлением для защиты от хищных рыб укусила акула

31.12.2016|10:56
Печать

В США акула укусила серфингиста, надевшего приспособление для защиты от хищных рыб. Об этом сообщает CBS12.com.

Инцидент произошел, когда старшеклассник Зак Дейвис (Zack Davis) занимался серфингом на острове у берегов Флориды. На его руке был надет подаренный на Рождество магнитный браслет Shark Banz. Согласно рекламе, он мешает акулам ориентироваться в воде и отпугивает их от человека.

Заку это устройство не помогло. «Я почувствовал, как акула схватила меня за руку на две-три секунды», - рассказал он. По его словам, было почти не больно. Чтобы остановить кровотечение, он сделал жгут из лямки от своей доски для серфинга.

В больнице пострадавшему наложили 44 шва. Врачи полагают, что рану на руке школьника оставили зубы черноперой акулы. Представители этого вида вырастают до 1,5 метра в длину, но отличаются робостью и в большинстве случаев наносят человеку незначительные ранения.

Защитный браслет, который надел серфингист, эксплуатирует чувствительность акул и скатов к магнитному полю. Эффективность этой технологии подтверждена исследованиями, которые публиковались в научных журналах.

Мать школьника планирует вернуть противоакулий браслет продавцу и получить потраченные на подарок 80 долларов обратно.

19 декабря сообщалось о произошедшем в ЮАР нападении четырехметровой акулы на туриста. От удара хищника 55-летнего Бена Сворта (Ben Swart) выбросило из лодки, в которой он плавал.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!