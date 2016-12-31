Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|31 дек 2016|14:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

В стране и мире | Рублю напророчили укрепление в год Петуха

31.12.2016|13:14
Печать

В 2017 году, который является годом Петуха по восточному календарю, рубль ждет укрепление. Об этом в четверг, 29 декабря, пишут РИА Новости со ссылкой на астролога Александра Зараева.

По его словам, «закончится период спада, будет укрепляться бизнес, будет укрепляться рубль, расширяться какие-то новые возможности для людей бизнеса». «Год Петуха - для России это будет благоприятное время, тем более что Юпитер в знаке Весы будет усиливать энергию России как страны Водолея, тоже воздушного [знака]», - сказал Зараев.

Он отметил, что энергия Петуха способствует переменам и росту бизнеса. «На Востоке год Петуха символизирует духовное обновление, стремление к совершенствованию, экономическому процветанию», - отметил он.

C января 2016 года, когда доллар вырос до исторического максимума в 81 рубль, российская валюта поднялась в цене почти на 25 процентов. 29 декабря в 12:50 мск доллар на бирже стоил 60,16 рублей.

Агентство Bloomberg назвало российскую валюту лучшей на развивающихся рынках, назвав рост курса радикальным укреплением. Корпорация Citigroup, в свою очередь, признала рубль супердоходным инструментом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|31.12.2016 13:49|

Не знай за прогноз свой ответит ?

Гость|31.12.2016 13:50|

Рублем Рулят Питухи.

Гость|31.12.2016 14:04|

Возврат на несколько тысячелетий. Экономистов у Медведева толковых нет. Сам он сказал уж: денег нет.Пусть экономикой займутся астрологи.

Гость|31.12.2016 14:10|

Пойду посру!

Гость|31.12.2016 14:25|

правительство придушило инфляцию, а заодно и экономику...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!