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В стране и мире | Волк рассказала о попытке вывезти из России балобана и кречетов в сабвуфере

30.12.2016|13:20
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Иностранный гражданин пытался вывезти из России птиц, занесенных в Красную книгу страны, в сабвуфере автомобиля. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, 35-летний иностранный гражданин без специального разрешения пытался вывезти (...) трех кречетов и одного балобана, занесенных в Красную книгу России», — сказала Волк.

По ее словам, злоумышленник замотал их в ткань и спрятал в сабвуфере и технологической нише, предназначенной для запасного колеса. Птицы не имеют следов кольцевания на лапах, являются дикими и изъяты из естественной среды обитания. В настоящее время они переданы для ухода и содержания специалистам-орнитологам.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Злоумышленник был задержан в автомобильном пункте пропуска «Исилькуль» в Омской области. Его взяли под стражу.

25 ноября стало известно, что полицейские пресекли незаконный ввоз на территорию России почти 600 особей редких птиц (в том числе амадинов и попугаев) через аэропорт Домодедово.

Источник — lenta.ru
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