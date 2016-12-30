30.12.2016 | 13:20

Иностранный гражданин пытался вывезти из России птиц, занесенных в Красную книгу страны, в сабвуфере автомобиля. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, 35-летний иностранный гражданин без специального разрешения пытался вывезти (...) трех кречетов и одного балобана, занесенных в Красную книгу России», — сказала Волк.

По ее словам, злоумышленник замотал их в ткань и спрятал в сабвуфере и технологической нише, предназначенной для запасного колеса. Птицы не имеют следов кольцевания на лапах, являются дикими и изъяты из естественной среды обитания. В настоящее время они переданы для ухода и содержания специалистам-орнитологам.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Злоумышленник был задержан в автомобильном пункте пропуска «Исилькуль» в Омской области. Его взяли под стражу.

25 ноября стало известно, что полицейские пресекли незаконный ввоз на территорию России почти 600 особей редких птиц (в том числе амадинов и попугаев) через аэропорт Домодедово.