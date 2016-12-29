29.12.2016 | 13:13

В Иркутске стая бродячих собак искусала 17-летнюю девушку. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в районе центрального парка культуры и отдыха. В результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. По факту произошедшего начата доследственная проверка в отношении должностных лиц городской администрации по признакам халатности.

В конце ноября в Магадане собаки загрызли женщину. Тело потерпевшей обнаружили в ее собственном доме. Следователи установили, что животные напали на нее по дороге домой.

Ранее в том же месяце челябинские врачи ввели в искусственную кому четырехмесячного ребенка, искусанного собакой. Перед этим хирургам пришлось зашить раны на его голове и лице. Пес породы мастиф напал на спящего младенца в частном доме города Коркино под Челябинском, выбив дверь в его комнату, когда родителей мальчика поблизости не было.