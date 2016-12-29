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В стране и мире | Стая собак напала на девушку в центре Иркутска

29.12.2016|13:13
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В Иркутске стая бродячих собак искусала 17-летнюю девушку. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в районе центрального парка культуры и отдыха. В результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. По факту произошедшего начата доследственная проверка в отношении должностных лиц городской администрации по признакам халатности.

В конце ноября в Магадане собаки загрызли женщину. Тело потерпевшей обнаружили в ее собственном доме. Следователи установили, что животные напали на нее по дороге домой.

Ранее в том же месяце челябинские врачи ввели в искусственную кому четырехмесячного ребенка, искусанного собакой. Перед этим хирургам пришлось зашить раны на его голове и лице. Пес породы мастиф напал на спящего младенца в частном доме города Коркино под Челябинском, выбив дверь в его комнату, когда родителей мальчика поблизости не было.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2016 13:48|

Что-то Иркутска стало слишком много.

Гость|29.12.2016 13:55|

Гость писал(a):

Что-то Иркутска стало слишком много.
Сибирские лайки породы рысь...

Имя: Гость
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