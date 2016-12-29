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В стране и мире | Клименко призвал готовиться к отключению России от мировой сети

29.12.2016|13:58
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Советник российского президента по интернету Герман Клименко уверен, что России следует подготовиться к возможной ситуации с отключением от мировой сети. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 декабря.

С таким заявлением Клименко выступил в связи с законопроектом о защите критически важной инфраструктуры страны. Проект закона был разработан Минкомсвязи и подразумевает регулирование российского сегмента сети в случае внезапных отключений или нападений.

По мнению советника, Россия должна быть готова к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» отношений с европейскими странами. При этом Клименко добавил, что обычных пользователей закон никак не коснется.

В августе Минкомсвязи в проекте поправок в закон «О связи» предложило запретить иностранцам владеть точками обмена трафика в России. По мнению министерства, основными элементами интернет-инфраструктуры в России должны владеть либо государство, либо исключительно российские физические и юридические лица.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2016 14:15|

Пора просить политическое убежище в Северной Корее.

Гость|29.12.2016 14:18|

penzainform.ru писал(a):

При этом Клименко добавил, что обычных пользователей закон никак не коснется.
Зачем тогда здесь всё это разместили?

Гость|29.12.2016 14:25|

Что ни день, то "отличная" новость. От тлетворного влияния Запада нас хотят оградить что ли? Обычные пользователи, которые сидят в обнокласниках, может и не заметят, а всех остальных коснется ой как. Прощай тогда покупки в иностранных онлайне магазинах, дешевле в полтора два раза, чем у нас.

Гость|29.12.2016 14:50|

Гость писал(a):

Прощай тогда покупки в иностранных онлайне магазинах, дешевле в полтора два раза, чем у нас
Свое покупать будешь, хватит кормить недругов.

Гость|29.12.2016 14:55|

Да видишь ли какая ситуация.. "Свои", они вроде как и не свои. Втрое больше хотят, чем недруги. И недруги зачастую лучше таких своих, да и порой вовсе не недруги.

Гость|29.12.2016 15:00|

Чувствуется пропаганда терпит поражение,и страх,страх мерещится.

Гость|29.12.2016 15:01|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
При этом Клименко добавил, что обычных пользователей закон никак не коснется.
Зачем тогда здесь всё это разместили?
Как не коснётся, когда многие люди работают в режиме обмена трафика с иностранными центрами???

Гость|29.12.2016 15:09|

Все эти чиновничьи запугательские пропагандистские инициативы порядочно достали. Отклбчат - перееду в Беларусь.

Гость|29.12.2016 15:17|

Гость писал(a):

Свое покупать будешь, хватит кормить недругов
Мы – великая экономика - производим:

1 костюм на 14 с "лишним" мужчин в год.

1 пиджак – на 60 мужчин.

1 пальто / полупальто на 12 – 13 человек.

1 чемодан / сумку на 10 – 11 человек.

0,7 пары обуви на 1 человека в год, из них – 20% из кожи, 40% - с "верхом" из резины и пластмассы.

1 пару спортивной обуви на 70 с лишним человек.

1 деревянный дом заводского изготовления примерно на 10 тысяч семей.

150 условных кирпичей на 3 человека (условная семья, только гражданское строительство, и кирпич, и бетон, и всё, что измеряется в условных кирпичах). На 2-этажный дом от 8х8 до 10х10 кв.м. нужно - по публичным оценкам - примерно 30 - 35 тысяч кирпичей.

В месяц – 180 – 220 штук металлорежущих станков. Несколько процентов годовой потребности в замещении.

В месяц - 380 – 400 штук тракторов любого назначения (1/9 часть земной суши)

Вычислительная техника – на 3 – 4 долл. в год на 1 человека.

Гость|29.12.2016 15:21|

Гость писал(a):

Пора просить политическое убежище в Северной Корее.
Зачем? Она сама к вам идет.

Гость|29.12.2016 15:24|

Плевать вообще, это ценности поколения умственных инвалидов.

Гость|29.12.2016 15:29|

Гость писал(a):

Да видишь ли какая ситуация.. "Свои", они вроде как и не свои. Втрое больше хотят, чем недруги. И недруги зачастую лучше таких своих, да и порой вовсе не недруги.
Хорошие у тебя "партнёры", печеньки в нагрузку за твои деньги присылают?

Имя: Гость
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