29.12.2016 | 13:58

Советник российского президента по интернету Герман Клименко уверен, что России следует подготовиться к возможной ситуации с отключением от мировой сети. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 декабря.

С таким заявлением Клименко выступил в связи с законопроектом о защите критически важной инфраструктуры страны. Проект закона был разработан Минкомсвязи и подразумевает регулирование российского сегмента сети в случае внезапных отключений или нападений.

По мнению советника, Россия должна быть готова к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» отношений с европейскими странами. При этом Клименко добавил, что обычных пользователей закон никак не коснется.

В августе Минкомсвязи в проекте поправок в закон «О связи» предложило запретить иностранцам владеть точками обмена трафика в России. По мнению министерства, основными элементами интернет-инфраструктуры в России должны владеть либо государство, либо исключительно российские физические и юридические лица.