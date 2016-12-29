29.12.2016 | 16:40

По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря 2016 года произойдет добавление одной секунды. По Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года (со временем 00:00:00), а 23:59:60, пишет Quartz.

Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток). За время существования системы было произведено 26 добавлений и в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 в растет.