28.12.2016 | 17:08

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН создали единую определительную таблицу всех картофельных блошек Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В таблицу вошло 28 видов картофельных блошек с подробным описанием жучков. Кроме того, в статье приведена схема с пояснениями того, как определенные виды этих насекомых попадают на различные континенты.

«Созданная нами таблица для определения картофельных блошек необходима сотрудникам службы карантина растений России. Она поможет не допустить проникновения на территорию нашей страны некоторых особо вредоносных видов картофельных блошек американского происхождения, которые уже проникли в южную Европу и наносят там большой ущерб картофелю», — говорит ведущий автор исследования Андрей Беньковский.

Картофельные блошки — мелкие жучки длиной до трех миллиметров, многие из которых являются серьезными вредителями картофеля, томатов, табака и других пасленовых. Представители этого рода распространены по всему миру, но для каждого континента характерны свои виды.