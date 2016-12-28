Пензенское информационное агентство|18+|Среда|28 дек 2016|18:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-6oC
Завтра | Облачно |

  63.51 $ 61.08 — курс продажи

  62.61 $ 60.14 — курс покупки

  63.51  |  $  61.08
 

В стране и мире | Российскую картошку защитят от американских блошек

28.12.2016|17:08
Печать

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН создали единую определительную таблицу всех картофельных блошек Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В таблицу вошло 28 видов картофельных блошек с подробным описанием жучков. Кроме того, в статье приведена схема с пояснениями того, как определенные виды этих насекомых попадают на различные континенты.

«Созданная нами таблица для определения картофельных блошек необходима сотрудникам службы карантина растений России. Она поможет не допустить проникновения на территорию нашей страны некоторых особо вредоносных видов картофельных блошек американского происхождения, которые уже проникли в южную Европу и наносят там большой ущерб картофелю», — говорит ведущий автор исследования Андрей Беньковский.

Картофельные блошки — мелкие жучки длиной до трех миллиметров, многие из которых являются серьезными вредителями картофеля, томатов, табака и других пасленовых. Представители этого рода распространены по всему миру, но для каждого континента характерны свои виды.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.12.2016 17:57|

penzainform.ru писал(a):

и наносят там большой ущерб картофелю
картофель -Паслен клубненосный

картофан он из семейства пасленовых

то что они его поедают так возможно они таким образом спасают от соланина

Гость|28.12.2016 18:15|

А у нас разве нет блошек. Или только обама гад их разводит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!