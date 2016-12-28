Пензенское информационное агентство|18+|Среда|28 дек 2016|18:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-6oC
Завтра | Облачно |

  63.51 $ 61.08 — курс продажи

  62.61 $ 60.14 — курс покупки

  63.51  |  $  61.08
 

В стране и мире | Открылась вакансия туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей

28.12.2016|16:59
Печать

Туристический сервис OneTwoTrip ищет кандидата на должность директора по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 28 декабря.

Сотрудник будет ездить за рубеж, описывать свои впечатления от отдыха в соцсетях, предлагать маршруты поездок и делиться полезными советами с туристами. На путешествия директору по отдыху планируется выделять до 250 тысяч рублей ежемесячно.

Требования к кандидату — коммуникабельность, активность в соцсетях, наличие загранпаспорта и знание английского языка. Претенденты на эту работу должны будут до 28 февраля 2017 года опубликовать в интернете пост-презентацию с фото или видео.

В ноябре крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair открыла вакансию помощника гендиректора. В объявлении данная должность была названа «худшей в Ирландии».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.12.2016 17:05|

давайте угадаем кто будет этот турист???

Гость|28.12.2016 17:21|

Я могу, если надо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!