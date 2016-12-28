28.12.2016 | 17:04

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт хочет запретить такие наименования продуктов, как вегетарианский шницель или веганская колбаса с пряным соусом, в состав которых не входит мясо. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает немецкая газета Bild.

«Это вводит покупателей в заблуждение», — заявил министр.

Шмидт добавил, что продукты должны называться шницелем, колбасой или фрикадельками лишь в том случае, если в них содержатся мясные ингредиенты.

У продуктов для вегетарианцев, по мнению политика, должны появиться свои названия.

Вегетарианство — питание растительной и молочной пищей с отказом от продуктов, в состав которых входит мясо. Веганство — наиболее строгая разновидность вегетарианства, приверженцы которой полностью исключают из своего рациона продукты животного происхождения.

В немецкой кухне очень много мясных блюд. Особенно популярна в стране свинина. В среднем житель Германии потребляет в год свыше 80 килограммов мяса.